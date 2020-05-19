كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تساعد العمال المهاجرين على مغادرة المدن الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستدير السلطات في الهند المزيد من القطارات والحافلات الخاصة للسماح لملايين العمال المهاجرين المنكوبين بمغادرة المدن الكبرى، قالت الحكومة الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف في بعض الولايات بشأن ارتفاع معدلات الإصابة من العائدين إلى ديارهم.

وقالت وزارة الداخلية الفدرالية، إنها تعمل مع الولايات لتشغيل قطارات وحافلات خاصة، ووضع محطات توقف لأولئك على الأقدام، كما أوردت وكالة "رويترز".

يسير العمال مسافات طويلة إلى منازلهم في الريف منذ أن فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إغلاقًا كبيرًا في مارس للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق جميع وسائل النقل العام.

بعد محاولتهم في البداية إبقائهم في مدن التوظيف، تساعدهم السلطات الآن في العودة إلى ديارهم.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة في الهند 100 ألف يوم الثلاثاء، متجاوزة الصين، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

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القلق هو أن المهاجرين، الذين يغادرون النقاط الساخنة للفيروس مثل مومباي ونيودلهي وأحمد آباد، يمكن أن يحملوا الفيروس إلى المناطق النائية.

وقال سانجاي كومار، كبير مسؤولي الصحة بالولاية، إنه منذ أوائل مايو، تم ربط 70٪ من جميع حالات الإصابة بالفيروس في ولاية بيهار الشرقية المكتظة بالسكان بالعمال المهاجرين.

وقال كومار لـ"رويترز": "الأولوية القصوى هي الأشخاص الذين يأتون من دلهي لأن لديهم أعلى نسبة من الحالات الإيجابية".

وبحسب بيانات رسمية، كان 851 من أصل 978 حالة مؤكدة حتى اليوم الثلاثاء في أوديشا، في الشرق أيضًا، من العائدين، معظمهم من العمال المهاجرين.

وقال مسؤول صحي، إنه في منطقة غانجام بالولاية، تم فحص أكثر من 53 ألف مهاجر وحجر صحي منذ أوائل مارس، ومن المتوقع 200 ألف آخرين في وقت لاحق هذا الشهر.