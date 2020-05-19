كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا وألمانيا تقترحان صندوق انتعاش بـ500 مليار يورو لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاونت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اقتراح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتأسيس صندوق انتعاش بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار، 448 مليار جنيه استرليني) لتقديم المساعدة لاقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تكافح مع التأثير الضعيف لجائحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكرت تقارير DW.

واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الاقتراح كان "قصير المدى"، مع المزيد من الحلول طويلة الأجل التي سيتم تناولها لاحقًا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ونُقل عن "ميركل" قولها: "بسبب الطبيعة غير العادية للازمة نختار طريقا غير عادي."

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن الجانبين سعيا إلى ضمان إجماع أكبر على التصويت القادم من قبل الدول الأعضاء الـ 27 على اقتراح المفوضية الأوروبية لصندوق الإنتعاش، المقرر عقده في 27 مايو، ويرتبط بميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة طويلة الأجل.

وبحسب "ماكرون"، فإن الاقتراح المشترك بين باريس وبرلين شدد على "ضرورة هذا الرد وآليته ونطاقه".

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بالاقتراح الأخير في بيان قائلة: "إنه يعترف بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا، ويؤكد بحق على ضرورة العمل على إيجاد حل مع وضع الميزانية الأوروبية في صميمها".

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تم التوصل إلى الاتفاق الذي سيقترض فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 بشكل مشترك في الأسواق المالية لتقديم المنح بدلًا من القروض للقطاعات والمناطق الأكثر تضررًا في الاتحاد الأوروبي خلال محادثات افتراضية عقدت يوم الاثنين، 18 مايو.

سيكون المبلغ المقترح بالإضافة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1 تريليون يورو للفترة 2021-2027.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن محللين في شركة أوراسيا للأبحاث المجموعة قوله يوم الاثنين: "إن الخطة بمثابة خطوة تاريخية من جانب ألمانيا بعيدا عن معارضتها الطويلة الأمد للديون المتبادلة لتمويل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

لم تتم الموافقة على الخطة الفرنسية الألمانية الجديدة حتى الآن من قبل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وكذلك من قبل البرلمان الأوروبي، ولكن يُنظر إليها على أنها يمكن أن تساعد في التغلب على حواجز الطرق السابقة في طريقها إلى حزم الإنعاش الرسمية، الغارقة في الخلافات حول آلية المالية العامة ارتياح.

في وقت سابق، كانت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تفضل استخدام المنح لمساعدة الاقتصادات المتعثرة، بينما رفضت حكومات ألمانيا والنمسا وهولندا ربط أموالها بالدول ذات الدين العام المرتفع للغاية. لقد فضلوا تحفيز الانتعاش الاقتصادي عن طريق القروض، مستبعدين المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب.

ومع ذلك، أصرت النمسا على أن أي مساعدة يجب أن تأتي على شكل قروض - وليس منحًا.