كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الرئاسة التركية تقع في خطأ كبير عبر حسابها على موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الرئاسة التركية، بالخطأ على صفحتها الرسمية في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إعلان فرض حظر التجول في البلاد اعتبارا من يوم عرفة.

وكانت الرئاسة التركية، قد خلطت بين وقفة عيد الفطر ووقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى قائلة: "سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد".

وتم تعديل التدوينة، بعد تركها لمدة ساعة تقريبا، وجرى حذف كلمة يوم عرفة ليصبح التعديل: " سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد".

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم فرض عزل عام لمدة أربعة أيام اعتباراً من 23 مايو الجاري في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال عيد الفطر.

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وهذا العزل، الذي سيمنع معظم الناس من مغادرة منازلهم هو الأوسع نطاقاً حتى الآن في تركيا؛ حيث جرى فرضه سابقا في 31 مدينة فقط أو أقل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 150 ألفا و593، مع تشخيص إصابة 1158 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4171.

وأكد "أردوغان" على أن المدارس لن تعود للعمل بصورة كاملة أخرى إلا بحلول العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة التعليم: إن التعلم عن بعد، سواء عن طريق الإنترنت أو التلفزيون سيستمر حتى 19 يونيو، وهو آخر أيام العام الدراسي الحالي.

وبدأت تركيا في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية من ذروته في أبريل.