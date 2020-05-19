كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تشيد باستجابة تايوان لفيروس كورونا وتثني على "الرؤية المشتركة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، زعيمة تايوان، تساي إنج وون، على إعادة انتخابها، وأثنى على استجابة فيروس كورونا المستجد للبلاد ووصفها بأنها شريك موثوق به، في بيان يتناقض بشدة مع الانتقادات الأمريكية الأخيرة للصين، التي تدعي تايوان بأنها مقاطعة.

وقال "بومبيو"، في بيان: "لدينا رؤية مشتركة للمنطقة - رؤية تشمل سيادة القانون والشفافية والازدهار والأمن للجميع. أتاح جائحة فيروس كورونا الأخير فرصة للمجتمع الدولي لمعرفة لماذا يستحق نموذج الاستجابة للوباء في تايوان محاكاة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تنظر الصين إلى "تساي"، التي ستؤدي اليمين الدستورية لولايتها الثانية والأخيرة يوم الأربعاء، على أنها انفصالية مصممة على الاستقلال الرسمي لتايوان.

في حفل تنصيبها، ستقول "تساي"، إن تايوان ستسعى إلى "المشاركة بنشاط" في الهيئات الدولية وتعميق تعاونها مع البلدان ذات التفكير المماثل، بشكل عام في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. واحدة من أكبر الهيئات الدولية هي منظمة الصحة العالمية، التي أغلقت تايوان حاليًا، بناء على طلب الصين.

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منذ اكتشاف الفيروس الجديد الذي يسبب مرض كورونا في مقاطعة ووهان الصينية قبل أقل من ستة أشهر، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وخصمها في الحرب التجارية الصين.

ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بأنها سرية وغير فعالة في التعامل مع الفيروس الذي يجتاح الولايات المتحدة الآن، ودفعت الاقتصاد الآسيوي الهائل إلى التمسك باتفاقيات إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وسوف تسعى سلطات تايوان جاهدة للمشاركة بنشاط في الهيئات العالمية على الرغم من فشلها في حضور اجتماع منظمة الصحة العالمية الرئيسي هذا الأسبوع، ولن تقبل التقليل من شأن الصين، وفقًا لما أعلنته الزعيمة، تساي إنج ون، اليوم الثلاثاء.

