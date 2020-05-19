كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجلترا تسجل أدنى مستوى للوفيات بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت إنجلترا أدنى مستوى للوفيات في دور رعاية المسنين كنسبة من إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وفقًا لما أظهرته وثيقة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء.

قارن تقرير الاتحاد الأوروبي الأرقام التي وفرتها السلطات الوطنية في الدول الأوروبية. ولم يفسر سبب اختلاف عدد الوفيات في مرافق المسنين إلى حد كبير عبر أوروبا، لكنه شدد على عدم الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا في دور الرعاية "كان سمة مشتركة" خلال الوباء.

حتى 9 مايو، سجل مكتب الإحصاء الوطني في إنجلترا، الذي يشكل غالبية سكان بريطانيا، ما يقرب من 7000 حالة وفاة تتعلق بالفيروس في دور الرعاية، والتي بلغت 21 ٪ من أكثر من 33000 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

في ويلز، ارتفعت النسبة إلى 25٪، بينما في اسكتلندا، كانت حصة وفيات الفروس في دور الرعاية 45٪ من إجمالي أكثر من 3200 حالة وفاة من الفيروس حتى 10 مايو.

في البلدان الأوروبية الأخرى التي كان لدى المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات عنها، اختلفت نسبة الوفيات في دور رعاية المسنين من 37٪ من جميع حالات وفاة فيروس كورونا المبلغ عنها في ألمانيا إلى 66٪ في إسبانيا، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 18000 حالة وفاة رسميًا في مرافق الرعاية طويلة الأجل مثل 11 مايو.

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يطالب النشطاء حكومة المملكة المتحدة بأن تكون أكثر شفافية بعد أن رفضت السلطات الكشف عن عدد وفيات فيروس كورونا في دور الرعاية الفردية.

ولم يتسن الاتصال بحكومة المملكة المتحدة للتعليق.

أبلغت فرنسا عن أكثر من 13،500 حالة وفاة بالفيروس بين سكان الرعاية التمريضية حتى 11 مايو، والتي بلغت 50٪ من الإجمالي. حصلت بلجيكا على 51 ٪ من وفيات فيروس كورونا في دور رعاية المسنين، النرويج 61 ٪. أظهر تقرير ستوكهولم، عاصمة السويد، 45٪ من الأسهم.

لم تتضمن الوثيقة أرقامًا من إيطاليا، والتي بعد بريطانيا هي الدولة الأوروبية التي لديها أكبر عدد من وفيات الفيروس.