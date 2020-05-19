كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اللبنانية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، قررت إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 مايو الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وأصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية، بيانًا رسميًا قالت فيه: "سيتم فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة كورونا"، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وكانت المديرية المصلين، كشفت عن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:

- الوضوء في المنزل.

- اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

- منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية.

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- منع حضور كبار السن.

- التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.

- عدم المصافحة باليد.

- عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.

ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر أربع ركعات في المنازل.

ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة الدقائق العشر.

وفي وقت سابق، قالت السلطات اللبنانية، إنها ستسمح بإعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة، وفق شروط معينة، وذلك بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجهه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، البيان إلى المحافظين في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك-الهرمل وعكار.