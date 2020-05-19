كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انتكاسة منظمة الصحة.. زعيمة تايوان تضغط من أجل المشاركة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سوف تسعى سلطات تايوان جاهدة للمشاركة بنشاط في الهيئات العالمية على الرغم من فشلها في حضور اجتماع منظمة الصحة العالمية الرئيسي هذا الأسبوع، ولن تقبل التقليل من شأن الصين، وفقًا لما أعلنته الزعيمة، تساي إنج ون، اليوم الثلاثاء.

ستقول "تساي" في حفل تنصيبها، إن تايوان ستسعى إلى "المشاركة بنشاط" في الهيئات الدولية وتعميق تعاونها مع البلدان ذات التفكير المماثل، بشكل عام في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفقًا لموجز خطابها الذي قدمه مكتب الرئاسة المتحدث أليكس هوانج، كما أوردت وكالة "رويترز".

فازت "تساي" وحزبها التقدمي الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يناير بفوز ساحق، وتعهدت بالوقوف في وجه الصين، التي تدعي أن تايوان بلدها، ستخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر.

تنظر الصين إلى "تساي"، التي ستؤدي اليمين الدستورية لولايتها الثانية والأخيرة يوم الأربعاء، على أنها انفصالية مصممة على الاستقلال الرسمي لتايوان. وتقول، إن تايوان هي بالفعل دولة مستقلة واسمها الرسمي جمهورية الصين.

ترى تايوان، أن الحاجة إلى المشاركة في منظمة الصحة العالمية هي الأكثر إلحاحًا بسبب وباء الفيروس، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الصين.

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يتم حظر تايوان عن معظم المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبر الجزيرة واحدة من مقاطعاتها التي ليس لها الحق في زخارف دولة ذات سيادة.

على الرغم من جهود الضغط المكثفة والدعم القوي من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، إلا أنها لم تتمكن من المشاركة في اجتماع جمعية الصحة العالمية هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، ستكرر تساي التزامها بالسلام والحوار والمساواة، لكن تايوان لن تقبل نموذج الصين "دولة واحدة ونظامان" الذي "يستهين" بتايوان.

تستخدم الصين هذا النظام، الذي من المفترض أن يضمن درجة عالية من الحكم الذاتي، لإدارة المستعمرة البريطانية السابقة في هونج كونج، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997. وقد عرضته على تايوان أيضًا، على الرغم من رفض جميع الأطراف التايوانية الرئيسية ذلك.

كما سيتعهد تساي بتسريع تطوير قدرات "الحرب غير المتكافئة"، وتعزيز التقنيات المتجددة في خطوة لوضع تايوان كمركز للطاقة النظيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

