كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: العديد من مرضى فيروس كورونا توفوا لأسباب أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت روسيا عن الطريقة التي تحسب بها وفيات فيروس كورونا، حيث قال أخصائي علم الأمراض أوليغ زيراتيانتس، مؤلف إرشادات وزارة الصحة في موسكو بشأن تشريح الفيروس لوكالة "رويترز": "نحن نعلم الآن جميع خصائص فيروس كورونا بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وأضاف، عندما سُئل عن حالات الوفاة التي لا تُنسب إلى فيروس كورونا حتى عندما أثبتت إصابة شخص بالفيروس: "نتيجة التحليل موضوعية وواضحة من قبل اللجنة... لسوء الحظ الناس يموتون، ولكن سبب الوفاة واضح لنا".

ومع ذلك، فإن أقارب العديد من المرضى المتوفين يجادلون في أن أحبائهم سيموتون حتى عندما لم يصابوا بالفيروس.

قبل وفاتها في مستشفى في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، كانت نتائج اختبار ليوبوف كاشيفا، 74 سنة، إيجابية مرتين للفيروس. ومع ذلك، لم يُعزى موتها إلى الفيروس. توفيت بسبب للسرطان الذي كانت تعاني منه.

وقالت داريا كورنيلوفا، ابنة كاشاييفا البيولوجية: "شهادة الوفاة الطبية... قالت إنها ماتت من ورم خبيث. الفيروس لم يذكر في أي مكان."

"كاشايفا" هي واحدة من آلاف الروس المصابين بفيروس الرئة التاجي الذي تم تخفيض وفياته لأسباب أخرى.

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تم تشخيص كاشايفا بسرطان الأمعاء في مرحلة متأخرة في يناير. ولكن كان من المقرر أن تبدأ العلاج الكيميائي وتوقعت الأسرة قضاء مزيد من الوقت معها.

في 3 مايو، تم نقل "كاشايفا" إلى المستشفى بعد الشعور بالضعف. أظهرت عمليات المسح أنها أصيبت بالالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين، وهو عرض شائع لعدوى الفيروس، وتم إجراء اختبارين، وكانت النتيجة إيجابية. في 8 مايو، ماتت "كاشايفا".

وقالت "كورنيلوفا": "الفيروس قتل جدتنا بالطبع ونحن نحزن. لولا الفيروس، لكانت ستبقى لبعض الوقت مع العلاج الكيميائي."

سجلت روسيا ثاني أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الحالات 299،941، و2،837 حالة وفاة. ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن ذلك يؤدي إلى معدل وفيات 1.88 لكل 100،000 روسي.

الرقم الأمريكي المكافئ هو 27.61 لكل 100.000 أمريكي و52.45 في بريطانيا.