كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تمثيل الرواندي فيليسين كابوغا الهارب من الإبادة الجماعية أمام القضاء الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يمثل الرواندي فيليسين كابوغا، الهارب الإبادة الجماعية، أمام محكمة في باريس، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من انقضاض الشرطة الفرنسية على مخبأه في إحدى ضواحي باريس، منهية عملية مطاردة استمرت 26 عامًا.

في جلسة الثلاثاء، وهي إجرائية، ستحدد المحكمة الإجراءات القانونية قبل إحالة القضية إلى قضاة التحقيق الذين سيقررون ما إذا كان سيتم تسليم كابوغا إلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، كما أوردت وكالة "رويترز".

المتهم البالغ من العمر 84 عامًا، متهم بتمويل ميليشيات ذبحت نحو 800،000 شخص. وقد وُجهت إليه اتهامات في عام 1997 بسبع تهم إجرامية بما في ذلك الإبادة الجماعية، وكلها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقالت مجموعة واحدة على الأقل من ضحايا دعم الإبادة الجماعية في فرنسا، إنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني لكشف كيف استطاع كابوغا أن يذهب تحت الأرض في فرنسا وما المساعدة التي تلقاها.

وقال إتيان نسانزيمانا، رئيس مجموعة الدعم إيبوكا فرنسا، في إشارة إلى اثنين من مجرمي الحرب النازيين البارزين: "لقد كان كلاوس باربي، أدولف أيخمان".

وأضاف "نسانزيمانا": "كيف ظل هاربًا لمدة 26 سنة؟ كم عدد السنوات التي قضاها في فرنسا ويتلقى المساعدة للعيش بشكل مريح. لا أعتقد أنها كانت عائلته".

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ولم تتمكن "رويترز" من العثور على أي تعليق عام أبدته كابوغا على مر السنين بشأن الاتهامات. ولم يستجب المحامي الفرنسي إيمانويل ألتيت، الذي سيدافع عن كابوغا، لطلب لطلب تعليق من موكله.

المجموعتان العرقيتان الرئيسيتان في رواندا هما الهوتو والتوتسي اللذين تربطهما علاقة عدائية تاريخيا وخاضتا حربا أهلية في أوائل التسعينات.

كابوغا، وهو رجل أعمال من الهوتو، متهم بتمويل الميليشيات التي ذبحت حوالي 800.000 من التوتسي وحلفائهم المعتدلين من الهوتو على مدى 100 يوم في عام 1994.

من غير المعروف متى أو كيف دخل كابوغا، الذي كان لديه مكافأة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي على رأسه، فرنسا.

وقالت وزارة العدل الفرنسية، إنه عاش تحت هوية مزورة في أسنيريه سور سين في ضواحي باريس.