كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: اليابان قد ترفع حالة الطوارئ في مزيد من المناطق هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان قد ترفع حالة الطوارئ في مزيد من المناطق هذا الأسبوع مع انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، متحركًة لاستئناف النشاط الذي تشتد الحاجة إليه في ثالث أكبر اقتصاد في العالم وقد تضرر من تدابير الاحتواء.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصدر حكومي مجهول، إن الحكومة هذا الأسبوع يمكنها إسقاط المحافظات الغربية لأوساكا وكيوتو وهيوغو من قائمة الثماني المتبقية، مع الحفاظ على القيود المفروضة على هوكايدو وطوكيو ومن حولهم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

حرر رئيس الوزراء، شينزو آبي، 39 ولاية من محافظات اليابان الـ 47 الأسبوع الماضي من حالة طوارئ شاملة، بينما حث الناس على تبني "أسلوب حياة جديد" للتباعد الاجتماعي والحذر ضد ارتفاع محتمل.

على غرار قادة العالم الآخرين، يواجه "آبي" ضغوطًا لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتجنب انهيار الاقتصاد الذي يواجه أسوأ ركود له بعد الحرب.

أظهرت بيانات الربع الأول يوم الاثنين انزلاق اليابان إلى الركود لأول مرة منذ 4-1 2 سنوات، حيث يدمر الفيروس الشركات والمستهلكين.

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مع تحرير الكثير من اليابان الآن من حالة الطوارئ، أعادت سلسلة القهوة ستاربكس فتح حوالي 850 متجرًا اليوم الثلاثاء، بما في ذلك بعض العروض التي تقدم فقط في المحافظات التي لا تزال تحت القيود. من بين الشركات الأخرى، توهو سينما إنها ستعيد فتح 23 مسارح أخرى يوم الجمعة.

وأضافت، أن رابطة السومو اليابانية تستكشف أيضًا احتمالات استئناف دورة صيفية في يوليو، بعد إلغاء البطولة التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

وأوضحت الجمعية، أن قراراتها ستأخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الأجسام المضادة التي بدأت يوم الاثنين للأعضاء، بما في ذلك المصارعين والحكام.

تضررت الرياضة اليابانية القديمة بشكل خاص بسبب الفيروس، حيث كان العديد من أعضاء المنظمة إيجابيين، وكذلك وفاة مصارع يبلغ من العمر 28 عامًا في الأسبوع الماضي.

