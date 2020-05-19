كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا تتجاوز 8000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أكثر من 8000 شخص بسبب مرض Covid-19 في ألمانيا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في البلاد.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء 72 حالة وفاة جديدة تتعلق بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 007، وفقا لمعهد روبرت كوخ.

كما سجل المعهد زيادة قدرها 513 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 175000 حالة.

لا تزال بافاريا، أكبر دولة فيدرالية في ألمانيا، المنطقة الأكثر تضررا، حيث 26٪ من حالات الإصابة بـ Covid-19 في البلاد و29٪ من إجمالي عدد الوفيات.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين عن صندوق فرنسي ألماني جديد بقيمة 500 مليار يورو كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي لانعاش اقتصاد الاتحاد الاوروربي.

