لتفادي تضارب المصالح.. السلاوي يبيع أسهمه في شركة ويتبرع بـ2,4 مليون دولار

بعدما وجهت له اتهامات بتضارب المصالح، باع منصف السلاوي الخبير في مجال التلقيحات، والذي عينه الرئيس دونالد ترامب، لتنسيق جهود البحث عن لقاح لكورونا، كل أسهمه في شركة “مودرنا” التي كان عضوا مستقلا بمجلس إدارتها، والتي قطعت أشواطا مهمة في إيجاد لقاح للجائحة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن السلاوي التزم كذلك بالتبرع بقيمة ارتفاع الأسهم منذ إعلان تعيينه إلى موعد البيع، والتي تقدر بـ2,4 مليون دولار، لصالح أبحاث مرض السرطان، كما أنه صرح سابقا بأنه لا يتلقى أي تعويض عن مهمته الجديدة في قيادة الجهود لإيجاد اللقاح قبل نهاية السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد عين المغربي منصف السلاوي، للإشراف على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
السلاوي، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غلاكسو سميثكلاين”، سيعمل رفقة جنرال أميركي، من أجل قيادة الجهود الفيدرالية، بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في فترة زمنية قصيرة، لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.
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