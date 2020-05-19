فرنسا تتراجع عن قرار إعادة فتح المدارس بسبب ظهور حالات كورونا فيها

قررت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، إغلاق بعض المدارس، بعد أقل من أسبوع من فتحها، بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف التلاميذ.

ونقل تقرير لمحطة CBS الأمريكية، خبر ظهور نحو 70 حالة إصابة بكورونا، مرتبطة بالمدراس، أسبوعا بعد عودة 150 ألف طالب ثانوي إلى فصولهم الدراسية، في إطار تخفيف الحكومة لقيود الإغلاق.

وأقر وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكر، بالخطر، وقال إن العودة عرضت بعض الأطفال لخطر العدوى، مؤكدا أن المدارس المتضررة سيتم إغلاقها على الفور، وبالفعل أغلقت سبع مدارس في شمالي البلاد.

وأعادت فرنسا فتح حوالي 40 ألف مدرسة تمهيدية، وابتدائية، الأسبوع الماضي، مع تحديد الفصول الدراسية بـ15 طالبا، وهو الافتتاح، الذي لم يعد إليه سوى 30 في المائة من التلاميذ.

يذكر أن فرنسا تضم 142.411 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 28108 وفاة بسببه، وبدأت، قبل أسبوع، إجراءات تخفيف قيود الإغلاق، ورفع الحجر الصحي، حيث استعادت جل القطاعات التجارية، والاقتصادية نشاطها، باستثناء المطاعم، والمقاهي.