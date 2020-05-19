الحكومة تصادق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أسابيع

صادقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ الصحية، لثلاثة أسابيع إضافية.

وقال بلاغ المجلس الحكومي، اليوم، إن الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس مشروع المرسوم رقم 2.20.371، الخاص بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، الذي تقدم به وزير الداخلية، والمصادقة عليه، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحسب الحكومة، فإن مشروع المرسوم المذكور يأتي اعتبارا لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير، والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية، ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا، والحفاظ على صحة عموم المواطنات، والمواطنين، وتجنيب البلاد الأسوأ.

وبالتالي، فإن مشروع المرسوم المذكور يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، من يوم غد الأربعاء 20 ماي 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ الصحية كان قد أعلنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.