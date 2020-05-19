شابة تقطع مسافات طويلة قصد العلاج في الدارالبيضاء.. ووالدتها: غلبني الزمان

تعاني الشابة بشرى، التي لا يتجاوز عمرها 30 سنة، والتي توجد في مستشفى “ابن رشد” في الدارالبيضاء، داء السكري الحاد، ما تسبب لها في أمراض الكلى المزمنة، ما دفعها إلى قطع مسافات طويلة، قصد العلاج.

والدة بشرى قالت، في حديثها مع “اليوم 24″، إن ابنتها تنحدر من مدينة دمنات، وقطعت مسافات طويلة قصد العلاج في مستشفى “ابن رشد” في مدينة الدارالبيضاء، مشددة على أن حالتها تزداد سوءً يوما بعد يوم.

وأضافت المتحدثة نفسها، أن المرض أنهك ابنتها الشابة؛ إذ إن مضاعفات داء السكري ألحقت بها مرض الكلي، وهوما زاد في الطين بلة.

ووجهت أم بشرى، نداء إلى جميع المحسنين، وذوي القلوب الرحيمة، من أجل مساعدتها في تحمل مصاريف العلاج، مستطردة “غلبني الزمان”.

ولمن يريد التواصل مع عائلة بشرى، إليكم الرقم الهاتفي: 0648233241

