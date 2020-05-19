كورونا.. 100 من نزلاء 21 مؤسسة سجنية يشرعون في إنتاج 20 ألف كمامة يوميا- صور

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها أطلقت، بمعية عدد من القطاعات الوزارية، مشروعا لتصنيع الكمامات الطبية الواقية بوحدات إنتاجية داخل عدد من المؤسسات السجنية، وذلك انخراطا منها ومن نزلائها في المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال بلاغ للمندوبية، إن مائة من نزيلات ونزلاء 21 مؤسسة سجنية في هذه العملية التي انطلقت بتاريخ 05 ماي 2020، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 20000 كمامة واقية يوميا، في انتظار رفعها في المستقبل.

وتتم عملية الإنتاج، بحسب البلاغ، وفقا للمعايير الصحية المعتمدة وطنيا، حيث تم استيفاء جميع الشروط المتطلبة من طرف القطاعات الوصية، كما خضعت جميع مراحل المشروع للمراقبة المعمول بها، مما مكن من الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الوطنية سواء في ما يخص المواد الأولية المستعملة، أو في ما يتعلق بظروف وشروط الإنتاج.

وتهدف هذه العملية إلى تحقيق هدفين أساسيين، هدف تأهيلي: حيث يروم هذا المشروع تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع، من خلال إذكاء روح المواطنة لديهم وتمكينهم من مجموعة من القيم الإيجابية، كتحمل المسؤولية، التآزر، التعاون، والمساهمة في المجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاعات حكومية وفعاليات مجتمعية، للوقاية وللحد من انتشار هذا الوباء.

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ويتعلق الهدف الاجتماعي، بتمكين السجناء من تدبير مدة الاعتقال خلال فترة الحجر الصحي وفق مقاربة تحفيزية تنبني على تشغيلهم مقابل مكافآت وتعويضات مادية مشجعة، سيتم إيداعها بحساباتهم الشخصية المفتوحة لهم بالمؤسسات السجنية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وتتم هذه العملية، بتنسيق ودعم من وزارة الداخلية، ومن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الشريكين الاستراتيجيين للمندوبية العامة في هذا المشروع.