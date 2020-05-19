شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المجالس التطوعية بمديرية حصوين تنفذ حملة تعقيم في الوادي ودكبريت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 نفذت المجالس التطوعية لشباب منطقتي الوادي ودكبريت بمديرية حصوين اليوم حملة تعقيم للأماكن العامة بالتعاون مع صندوق النظافة بالمديرية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

Advertisements واستهدفت الحملة اماكن التجمعات والمساجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وكان مدير عام المديرية - رئيس لجنة الطوارئ، الشيخ ياسر عبدالله الأسد أعلن أن الحملة التي تنفذ في مختلف مناطق المديرية تأتي في إطار الإجراءات المعلنة من قبل لجنة الطوارئ في المحافظة برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر احترازا من تفشي الوباء في المحافظة، مشيداً بدور الشباب المتطوعين وتعاونهم في تنفيذ الحملة والجهود التي يبذلها صندوق النظافة بالمديرية .

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