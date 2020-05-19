شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر مددت تعليقا لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 مارس. وقال البيان إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.

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