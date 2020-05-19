شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل ٣ فلسطينيين في "يعبد" والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد . وأفادت مصادر محلية في وشهور عيان في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الرحيم أبو بكر ، وإسلام نضال حمارشة ، ومحمد قيس عمارنة ، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم.

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