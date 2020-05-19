شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «أمفان» يجلي عشرات الآلاف بالهند وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أجلت السلطات في شرق الهند وبنجلادش عشرات الآلاف من القرويين بعيدا عن الساحل اليوم الثلاثاء قبيل إعصار عات من المتوقع أن يتسبب في أضرار واسعة في وقت تكافح فيه الدولتان لاحتواء فيروس كورونا

وجرى تحويل مراكز الحجر الصحي في الهند إلى ملاجئ من الإعصار، وهو ما دفع السلطات لمحاولة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

وفي بنجلادش المجاورة، تجلي السلطات السكان إلى أماكن أكثر ارتفاعا وحثتهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار العاتي أمفان بلغت 240 كيلومترا في الساعة مع هبات وصلت سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة فوق خليج البنغال مساء أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يصل الإعصار لليابسة غدا الأربعاء.