شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 21 حالة إضافية وتسجيل 190 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، منها 117 حالة لعمالة وافدة، و 72 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

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