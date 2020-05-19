شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 873 إصابة جديدة بكورونا و1,214 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها تجري أكثر من 38 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. وكشفت عن 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1,214 حالة شفاء و 3 حالات وفاة.

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