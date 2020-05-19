المحكمة الاتحادية تنفي نقل رئيسها الى المستشفى

نفت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، نقل رئيسها مدحت المحمود الى المستشفى.
وقالت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام روجت عن نقل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود الى المستشفى وانباء عن وفاته".
وأضاف البيان أن "هذه الانباء كاذبة"، مشيراً الى أن "القاضي مدحت المحمود يتمتع بصحة جيدة وكان في عمله لنهاية الدوام الرسمي".
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