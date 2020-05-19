خلال يوم.. 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة من بينها 27891 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.