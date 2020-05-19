أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854 حالة من بينها 27891 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.
ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة بينها 35% لسعوديين و65% من جنسيات أخرى.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل المجموع إلى 329 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.