الاتحاد الإنكليزي يتجسس على تدريبات الأندية

وحصلت الأندية الإنكليزية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات، استعدادًا لعودة الدوري الإنكليزي في حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن "الدوري الإنكليزي سيرسل مفتشين إلى مقرات تدريب الأندية، للتجسس على الجلسات التدريبية".



وأشارت الصحيفة، إلى أن "التجسس يكون لمعرفة كمية التدريبات التي يقوم بها الفريق، وكذلك إرشادات المباعدة الاجتماعية، قبل استئناف الموسم".

ومن المفترض أن تعود الفرق للتدريبات ابتداءً من اليوم، على أن تكون أقصى مدى للتدريب 75 دقيقة يوميًا فقط، مع مراعاة بروتوكول الصحة الذي تم وضعه.

وسيناقش الدوري الإنكليزي الممتاز أيضًا ما إذا كان يجب عزل اللاعبين في الفنادق لمدة 14 يومًا، قبل استئناف الموسم، حيث أن في الدوري الألماني تم عزلهم لمدة أسبوع قبل عودة المسابقة.

