مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا ركاب انفجرت أثناء مرورها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب".



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