انت الان تتابع روسيا تسجل 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها سجلت 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات بها إلى 299941.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرة آلاف حالة، وهو الحاجز الذي تخطته الإصابات خلال معظم أيام شهر مايو أيار.
وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 115 شخصا توفوا، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2837.
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