رويترز: عدد وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 30 ألفا

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 30 ألفا. وأوضح الإحصاء أن العدد يمثل 9.61 في المئة من جميع الوفيات في أنحاء العالم.
وكانت وزارة الصحة في البرازيل أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 16792 في البلاد، مؤكدة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات.
وتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم الـ 4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص.
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