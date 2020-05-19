أكدت بلدية لبايا في البقاع الغربي، في بيان، أن "فحوص ال PCR لـ50 حالة مفترضة على انها مخالطة جاءت جميعها سلبية، وقد تبلغ رئيس البلدية الدكتور عبد الحسن حسين من ادارة "مستشفى مشغرة الحكومي" النتائج، شاكرا لوزارة الصحة مسارعتها الى التدخل واجراء اللازم".
يذكر بأن البلدية قد اعلنت في وقت سابق بأنه "أصبح بعلم الجميع أن هناك حالة مرضية في البلدة، مصابة بفيروس كورونا، لذلك وحفاظا على صحة أهلنا، يمنع التجول في البلدة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، حتى إشعار آخر، وتغلق كافة المحلات التجارية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، ويمنع كافة أنواع التجمعات وحتى داخل المنازل، وستقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة، بفحوصات مخبرية، وذلك غدا الاثنين الساعة العاشرة والنصف، في مبنى البلدية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية لبايا: فحوص الـ PCR لـ50 حالة مخالطة جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.