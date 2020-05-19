بلدية لبايا: فحوص الـ PCR لـ50 حالة مخالطة جاءت سلبية

أكدت ​بلدية لبايا​ في ​البقاع الغربي​، في بيان، أن "فحوص ال PCR لـ50 حالة مفترضة على انها مخالطة جاءت جميعها سلبية، وقد تبلغ رئيس ​البلدية​ الدكتور عبد الحسن حسين من ادارة "​مستشفى مشغرة الحكومي​" النتائج، شاكرا ل​وزارة الصحة​ مسارعتها الى التدخل واجراء اللازم".

يذكر بأن البلدية قد اعلنت في وقت سابق بأنه "أصبح بعلم الجميع أن هناك حالة مرضية في البلدة، مصابة بفيروس كورونا​، لذلك وحفاظا على صحة أهلنا، يمنع التجول في البلدة، ابتداء من ​الساعة​ الرابعة بعد الظهر، حتى إشعار آخر، وتغلق كافة المحلات التجارية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، ويمنع كافة أنواع التجمعات وحتى داخل المنازل، وستقوم ​البلدية​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة​، بفحوصات مخبرية، وذلك غدا الاثنين الساعة العاشرة والنصف، في مبنى البلدية".