القضاء الأميركي يتهم شركة إيرانية بالاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم ضد اميركا

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ عن "اتهام المدعي العام في ولاية ​مينيسوتا​ الأميركية، الشركة ال​إيران​ية "PAYMENT24"، بانتهاك ​العقوبات الأميركية​ على إيران وبغسيل الأموال والاحتيال، والتآمر لارتكاب جرائم ضد ​الولايات المتحدة​ وسرقة معطيات شخصية".

هذا وقد تم ترحيل شهيديان إلى الولايات المتحدة من ​بريطانيا​، ومثل أمام المحكمة في ​مينيابوليس​، أما مدير العمليات في الشركة فلا يزال طليقا ومكانه غير معروف إلى الآن.

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