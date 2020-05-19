أعلنت وزارة العدل الأميركية عن "اتهام المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأميركية، الشركة الإيرانية "PAYMENT24"، بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وبغسيل الأموال والاحتيال، والتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة وسرقة معطيات شخصية".
هذا وقد تم ترحيل شهيديان إلى الولايات المتحدة من بريطانيا، ومثل أمام المحكمة في مينيابوليس، أما مدير العمليات في الشركة فلا يزال طليقا ومكانه غير معروف إلى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأميركي يتهم شركة إيرانية بالاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم ضد اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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