الصحة الأميركية: ارتفاع عدد الوفيات إلى 90 ألفا و309

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية عن "ارتفاع عدد الوفيات في ​الولايات المتحدة​ إلى 90 ألفا و309، وتجاوز مجموع عدد المصابين فيها مليون و508 آلاف مصاب، في حيث تماثل للشفاء حتى الآن أكثر من 283 ألف مصاب".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.