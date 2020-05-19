بيلوسي: إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تدير الأمور بطريقة غير مقبولة

انتقدت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، "خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسليم 200 جهاز تنفس اصطناعي إلى روسيا مجاناً"، مشيرة الى ان "روسيا بمقدورها تماما الدفع مقابل أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن ادارة ترامب تدير الأمور بطريقة غير مقبولة".
هذا وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد أعلن أمس، أن الولايات المتحدة ستزود روسيا بـ200 جهاز تنفس اصطناعي مجاناً، في إطار المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.
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