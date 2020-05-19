بيلوسي: إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تدير الأمور بطريقة غير مقبولة

انتقدت رئيسة ​مجلس النواب​ في ​الولايات المتحدة​ ​نانسي بيلوسي​، "خطط إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ لتسليم 200 جهاز تنفس اصطناعي إلى ​روسيا​ مجاناً"، مشيرة الى ان "روسيا بمقدورها تماما الدفع مقابل أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي، ولكن ادارة ترامب تدير الأمور بطريقة غير مقبولة".

هذا وكان مسؤول رفيع في ​الإدارة الأميركية​ قد أعلن أمس، أن الولايات المتحدة ستزود روسيا بـ200 جهاز تنفس اصطناعي مجاناً، في إطار المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.