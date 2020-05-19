الخارجية الصينية: اميركا تجري أكبر مراقبة عالمية على الإنترنت

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ تشاو ليجيانغ، في ​مؤتمر صحفي​، ان "​الولايات المتحدة​ تقوم بأكبر عملية مراقبة وسرقة بيانات عالمية على الشبكة، وهي بالذات أكبر إمبراطورية قرصنة في ​العالم​"، مشيراً إلى أن "بكين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتثال لقرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصلة بشأن الحق بعدم المساس بالخصوصية في العصر الرقمي ووقف المراقبة العالمية الواسعة النطاق على ​الإنترنت​ على الفور".

هذا وكان وزير ​العدل​ الأميركي ​وليام بار​ قد اتهم في وقت سابق شركة ​الاتصالات​ الأميركية "آبل" بالتعاون مع ​روسيا​ والصين، في محاولة لتنظيم مراقبة على المواطنين.