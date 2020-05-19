الخارجية الصينية: اميركا تجري أكبر مراقبة عالمية على الإنترنت

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي، ان "الولايات المتحدة تقوم بأكبر عملية مراقبة وسرقة بيانات عالمية على الشبكة، وهي بالذات أكبر إمبراطورية قرصنة في العالم"، مشيراً إلى أن "بكين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن الحق بعدم المساس بالخصوصية في العصر الرقمي ووقف المراقبة العالمية الواسعة النطاق على الإنترنت على الفور".
هذا وكان وزير العدل الأميركي وليام بار قد اتهم في وقت سابق شركة الاتصالات الأميركية "آبل" بالتعاون مع روسيا والصين، في محاولة لتنظيم مراقبة على المواطنين.
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