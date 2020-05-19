الصحة الإماراتية: 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع الإماراتية، انه " تم تسجيل 873 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي ​الإصابات​ 25063 حالة، كما تم تسجيل 3 ​وفيات​ جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 227 حالة، فيما بلغ عدد ​حالات​ التعافي 14045، بعد تسجيل 1214 حالة جديدة"، مشيرة الى "إجرائها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

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