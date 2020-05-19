الصحة الإيرانية: تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن "تسجيل 2111 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية و62 حالة وفاة"، مشيرة الى "ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 97173، فضلا عن إجراء 716176 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم، وانه لم يتم رصد أي حالة وفاة في 10 أقاليم إيرانية من أصل 31 إقليما، فيما لا يزال الوضع الصحي في إقليم خوزستان عند العلامة الحمراء".

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