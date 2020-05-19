الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 16650

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ عن "ارتفاع عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ إلى 16650، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 277 بعد رصد 5 ​حالات​ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية". إضغط للمزيد

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