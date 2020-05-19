أعلنت السلطات المكسيكية عن "اعتقال لويس خيراردو زعيم عصابة ​المخدرات​ "لوس ازتيكاس"، وهو يشتبه بتنظيم ما لا يقل عن 900 عملية قتل، بما في ذلك اغتيال دبلوماسية أميركية وزوجها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المكسيكية: اعتقال زعيم عصابة المخدرات لوس ازتيكاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.