المسماري: قررنا إعادة التمركز في بعض المحاور بطرابلس

أعلن المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة حفتر ​اللواء​ أحمد المسماري، أن "​القيادة​ العامة قررت إعادة التمركز في بعض المحاور ب​طرابلس​، في عملية ​عسكري​ة تعبوية بحتة، وهذا التموضع أو التمركز قد يفرض سحب أو إعادة مواقع إلى مواقع سابقة، ولكن في بعض المحاور، وهي عملية تكتيكية تعبوية نأمل من المواطن الليبي أن لا يهتم بهذا، لأنها شأن عسكري وشأن عملياتي".

وشدد المسماري على ان "القائد العام حفتر أكد أن هذه الخطوة هي من أجل فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان وبالأهالي خلال أيام العيد، حتى لا يكون هناك احتكاك أو سبب لاستهدافهم من قبل العدو والمليشيات الإرهابية".