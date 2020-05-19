أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة ل​وزارة الصحة المصرية​، "تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام، موضحة أن "هناك شروطا لتنفيذ ذلك"، مشيرة إلى أنه "يشترط إجراء تحليل لحالة العائد، إذا جاءت سلبية يقوم باستكمال مدة الـ14 يوما بمنزله، وإذا جاءت إيجابية وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع هذه الحالة وعزلها ب​المستشفيات​ للحصول على العلاج اللازم".

هذا وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت "تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​، بالإضافة إلى وفاة 15 حالة"، موضحة أن "إجمالي ​حالات​ الإصابة بالفيروس التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم هو 12764 حالة، من ضمنها 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة".