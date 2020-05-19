وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: أدرك ثمن الحرب وسيتم دفع خطة السلام الأميركية للأمام

أعلن ​وزير الخارجية​ الإسرائيلي الجديد غابي اشكنازي ان "فرصة تاريخية لترسيم حدود ​الدولة​ باتت سانحة بفضل خطة ​السلام​ الأميركية، مع ادراكه ثمن الحرب ويولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقات مع مصر و​الأردن​". وتعهد اشكنازي خلال مراسم تسليم وتسلم جرت في مقر ​وزارة الخارجية​ "بدفع هذه الخطة قدما بمنتهى المسؤولية بالتنسيق مع جيراننا في المنطقة و​الولايات المتحدة​"، لافتاً إلى أنه "سيعمل أيضا على دفع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة إلى الأمام بهدف تعزيز أمن إسرائيل".

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