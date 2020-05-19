رئيس وزراء روسيا يستأنف مهامه بعد إصابته بكورونا

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موسكو: استأنف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين كافة مهامه بعد ثلاثة أسابيع من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق مرسوم صادر عن الكرملين الثلاثاء.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر ميشوستين باستئناف مهامه المعتادة التي كان نائبه يتولاها منذ 30 نيسان/أبريل بينما كان رئيس الوزراء يخضع للعلاج.
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