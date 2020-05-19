شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة : مستعدين لتقديم كل الدعم للمتضررين من محور ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء أحمد راشد،محافظ الحيزة، أن محور ترعة الزمر سيكون إضافة لعدد من المحافظات وليست محافظة الجيزة فقط، وتم عقد عدد من الجلسات أبرزها مع وزير الإسكان لبحث مشكلة المتضررين، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل المشروع على أرض الواقع وحينما تنتهى اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن هذه النتائج.

وأكد محافظ الجيزة، خلال زيارة وفد من لجنة الإسكان اليوم، لتفقد محور ترعة الزمر، أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات بعدم إلحاق الضرر بأحد، متابعا:" لن يضار أحد، من يريد شقة بديلة سيحصل عليها، ومن يريد تعويض سيتم ذلك وسيحصل على التعويض ولن يضار أحد على الإطلاق، نحن دولة واحدة وعلى أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمتضررين".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تعويضات محور كوبرى ترسا تمت بشكل عادل تماما، بحق محترم ومصان، متابعا": مبنقولش للمواطن فوت علينا بكرة يا سيد، بنعوض المواطن ب40 الف جنيه على الغرفة فى كوبرى ترسا، حتى لا يُقال إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات قومية على حساب المواطن.

ومن جانبه قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن سيتم عقد جلست بعد العيد للخروج بتوصيات ترضى جميع الأطراف.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسرى المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل امين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.