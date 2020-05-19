شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان لسكان محور ترعة الزمر: "جايين نسمعكم بعد انتهاء هوجة السوشيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيارة وفد برلمانى اليوم الثلاثاء، لمحور ترعة الزمر من أجل الوقوف على طبيعة الأمر على أرض الواقع، والاستماع لشكاوى المواطنين، موجها حديثه للمواطنين قاطنى المنطقة:" إحنا جايين النهاردة علشان نسمعكم ولن نسمح لأحد بالضرر".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل من هو مع القانون سيحصل على حقه كاملاً، وحيث يتم التعامل وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وسيتم عقد اجتماع موسع عقب العيد مباشرة بحضور كافة الجهات المعنية للوقوف على الخروج بتوصيات ملزمة بشأن هذا المشروع القومى، والخروح بتوصيات ملزمة تحقق العدالة للطرفين.

وأكد رئيس اللجنة، أنه كان هناك إصرار على زيارة المشروع والاستماع لكل الأطراف، خاصة بعد انتهاء "هوجة السوشيال ميديا" تمهيدا لوضع توصيات لمجلس النواب أزاء قضية شغلت الرأي العام وسكان منطقة تنفيذ المشروع.

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وأضاف حمودة إن الدولة في تنفيذها لمشروع قومي لا يمكن اتهامها بالتعدي، لأنها تملك صلاحيات نزع الملكية وصرف التعويضات، والقيادة السياسية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لافتا إلى طلب كافة المستندات الخاصة بخطوط التنفيذ والترخيص من الحي والمحافظة والإسكان أصحاب الشكاوي، وذلك للوقوف على مشاكل البناء المخالف وخطوط التنظيم.

شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسرى المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد اسماعيل امين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.