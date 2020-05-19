شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل يتقدم بطلب إحاطة حول مسابقة الـ 500 معلم بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مسابقة الـ 500 معلم بمحافظة مطروح، وعدم تثبيتهم على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات منذ بداية استلامهم أعمالهم حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة تعود إلى وقت مسابقة الـ30 ألف معلم، تم الاتفاق على إجراء مسابقة محلية فى المحافظة لـ 500 معلم لسد العجز فى المنظومة العليمية، ولكن لم يتم تثبيت هؤلاء المعلمين حتى هذه اللحظة، مما يعنى عدم استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية.

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وطالب عضو مجلس النواب، بحث أزمة هؤلاء المعلمين وتثبيتهم سريعا، خاصة وأن المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف كل من الطالب والمعلم والمناهج والبنية التحتية، وهذا يعني أن المعلم محور أساسي فى المنظومة التعليمية الجديدة، وبالتالى استقرار أوضاع المعلمين المادية والمعنوية تنعكس على المنظومة الجديدة المستهدفة.