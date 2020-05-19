شكرا لقرائتكم خبر عن اسكان البرلمان: محور ترعة الزمر مشروع قومى وتعليمات القيادة السياسية الا يُضار أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محور ترعة الزمر مشروع قومى، ولن نسمح أن يضُار أحد أثناء عملية التنفيذ، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة على الأرض، وتحديات قوية، ولن يكون هناك ضرر قد يلحق بأيا من المواطنين.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لجميع العاملين فى المشروع، واتباع إجراءات السلامة والوقاية ضد فيروس كورونا، قائلا:" هناك التزام بإجراءات الوقاية والحماية والحرص على سير العمل فى نفس الوقت".

جاء ذلك خلال زيارة وفد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمحور ترعة الزمر للوقوف على بعض الملاحظات بشأن ملاصقة جسم الكوبرى لبعض العقارات، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ومحمد اسماعيل أمين سر اللجنة، ومحمد العقاد وإسماعيل مصر الدين، أعضاء اللجنة والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس المواب، والنائب محمد فؤاد.

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واستمع رئيس لجنة الإسكان، لشكاوي المواطنين أصحاب العمارات الملاصقة الكوبري، مؤكدا علي دراسة جميع الشكاوي، ومواجهة الحكومة بها، والاستماع لوجهة نظر وزارة الإسكان، والاطلاع على جميع مستندات المشروع، وهل هذه المشكلة كان مخطط لها ويوجد لدى الحكومة حلول.

وأكد رئيس لجنة الإسكان للمواطنين، على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، وهي تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة اي مواطن، مشيرا إلي وجود لجنة مختصة بالتعويضات، سيتم الاجتماع معها لمعرفة آلية العمل، وكيفية توزيع التعويضات، وماهي الشروط المطلوبة والحالات المستحقة، وفي حالة وجود مخالفات كيف سيتم التعامل معها.