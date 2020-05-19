شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب ببحث إشتراطات الوقاية الصحية لإستئناف عمل المطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن تضرر المطاعم من استمرار قرار الغلق.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار حرص الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على متابعة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة ، وتقديم العديد من المبادرات لتخفيف حدة التداعيات الإقتصادية عليها، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة كونه أكثر القطاعات تضررا من الأزمة ، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن الدولة تعمل حاليا على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع السياحي، ومراعاة العاملين به.

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وتابع فؤاد:" نحيطكم علماً بتضرر المطاعم باعتبارهم جزءا من القطاع السياحي نتيجة استمرار قرار الغلق لهم فى إطار خطة الدولة التعايش مع الفيروس، فعلى الرغم من قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بحد أقصى للتشغيل 25 % کفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو و 50 % من اول يونيو، لعودة الحياة إلى قطاع السياحة تدريجية ، إلا أن المطاعم والكافيهات السياحية لازالت تعاني من استمرار الغلق على الرغم من استعدادهم لتنفيذ كافة الاشتراطات التي قد يتم اشتراطها للعودة مرة أخرى.

واستطرد فؤاد، أنه نظرا لتضرر المطاعم السياحية من استمرار قرار الغلق ، على الرغم من جاهزيتهم لتنفيذ كافة الاشتراطات التي قد يتم وضعها ، الأمر الذي يستلزم ضرورة البحث في عودتهم مرة أخرى الممارسة نشاطهم ، خاصة أن العديد من الدول بدأت بالفعل في وضع اشتراطات خاصة لعودة العمل بالمطاعم أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث سمحت 31 ولاية أمريكية بعودة العمل بالمطاعم مرة أخرى.