سبتة المحتلة: اقترحنا إجراء تحاليل لكورونا على العالقين المغاربة قبل إعادتهم

قالت حكومة مدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحافية لها، إنها اقترحت على المغرب إجراء تحاليل لفيروس كورونا لكل العالقين المغاربة لديها قبل ترحيلهم، ردا منها على تقارير إعلامية ربطت بين تراجع المغرب عن ترحيل مواطنيه من سبتة، وتسجيل حالة إصابة مؤكدة بكورونا في صفوف العائدين من مليلية.

وتجنبت حكومة المدينة المحتلة، التعليق على تصريحات لمسؤولين مغاربة اتهموها بمحاولة إقحام أشخاص، بينهم قاصرين مغاربة وجزائريين، وكذا مهاجرين غير نظاميين، ضمن لائحة المغاربة العالقين في التغر المحتل، ونقل لائحة العائدين من 280 شخصا إلى 700 شخص، حيث اكتفت حكومة المدينة المحتلة، بالتأكيد على أنه لا تزال لم تتلق أي تأكيد رسمي مغربي، عن ترحيل المغاربة العالقين فيها.

يذكر أنه، يوم الأحد الماضي، بدأت بوادر ترحيل المغرب لعالقيه في مدينة سبتة المحتلة، حيث انتقلت الحافلات المغربية إلى محيط المدينة، وبدأ العالقون المغاربة يتوافدون على المعبر، إلا أن كل شيء توقف.

وكان المغرب قد بدأ، يوم الجمعة الماضي، وبشكل مباشر في ترحيل عالقيه في مدينة مليلية المحتلة، بعد ساعات من تسجيل وفاة إحدى العالقات في ظروف مأساوية.