“معكم”.. مبادرة لدعم 500 أسرة من المغاربة العالقين والمتضررين من الجائحة في تركيا

أطلق مغاربة مقيمون في تركيا مبادرة من أجل دعم أزيد من 500 أسرة مغربية مقيمة في تركيا، من الذين تقطعت بهم السبل، ووجدوا أنفسهم عالقين، بسبب إغلاق الحدود، أو من العائلات المقيمة، التي تضررت، وانقطع مورد رزقها بسبب الجائحة، أو الطلبة.

المبادرة، التي أطلقت تحت اسم “معكم”، بدأت في جمع معطيات العائلات المغربية، التي ستستفيد من قفة إعانات، يصل قدرها إلى 500 درهم.

وطلب القائمون على المبادرة من كافة الأسر المغربية في تركيا، المتضررة من الجائحة، ملأ استمارة من أجل التوصل بإعاناتهم، في أقرب وقت.

ملأ استمارة الاستفادة يتم إلكترونيا، كما أن العائلات المستفيدة، ستتوصل برسالة نصية على الهاتف المحمول، تتضم قنا يسمح لها بالدفع في أحد سلاسل المتاجر الكبرى، التي اختارتها المبادرة.

يذكر أن مئات المغاربة عالقون في تركيا، منذ شهر مارس الماضي، بسبب إجراءات إغلاق الحدود، وتعليق الرحلات الجوية التجارية، وسبق لهم أن حرجوا في وقفة احتجاجية، قبل أيام، أمام القنصلية المغربية في إسطنبول.