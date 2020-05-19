حريق بمحال تجارية في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ حريق في محال تجارية بالمنطقة الصناعية في بلدة كفر كنا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
وأسفر الحريق عن تسجيل أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
ووفقا لتحقيق خبير الحرائق، فإن حريق المصنع اندلع بعدما شبت ألسنة النار في منطقة أشواك قريبة منه.
هذا، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة موجة من الحرائق في مناطق مختلفة بسبب حالة الطقس الخماسينية السائدة.
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