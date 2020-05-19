هجوم إلكتروني يخترق تفاصيل 9 ملايين زبون لإيزي جت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة إيزي جت البريطانية للطيران منخفض التكاليف اليوم، الثلاثاء، أن بريدها الإلكتروني تعرض لهجوم إلكتروني وتم اختراق تفاصيل السفر الخاصة بنحو تسعة ملايين زبون وكذلك بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بأكثر من ألفين منهم في هجوم "معقد للغاية".

ويعني هذا أن الشركة، التي أوقفت تسيير معظم رحلاتها بسبب جائحة كوفيد-19 وتخوض معركة طويلة مع مؤسسها وأكبر حامل للأسهم فيها، قد تتكبد غرامة ثقيلة.

وقال الرئيس التنفيذي لإيزي جت، يوهان لوندجرن، إنه "منذ أن علمنا بالواقعة اتضح أن هناك مخاوف متزايدة من استغلال البيانات الشخصية في عمليات احتيال على الإنترنت مع انتشار جائحة كوفيد-19".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك وبناء على توصية مكتب مفوض المعلومات، نتواصل مع هؤلاء الزبائن وننصحهم بتوخي الحذر الإضافي خاصة عند تلقيهم مراسلات دون طلب".

وقالت إيزي جت إنه لا يبدو أن هناك أي بيانات شخصية أسيء استخدامها. وذكرت الشركة أنها تواصلت مع خبراء جنائيين بارزين للتحقيق في المسألة. كما أخطرت مكتب مفوض المعلومات والمركز الوطني لأمن الإنترنت.